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أيمن عطا الله: الصمت على التحرش والابتزاز الجنسي جريمة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، إن السوشيال ميديا منذ إنشائها ظهرت جرائم الابتزاز الجنسي وانتشرت بطريقة بشعة بيتم اختلاس الصور الشخصية الخاصة والمختلس بيطالب الضحية ويساوم بطرق غير شرعية ويخالف القواعد والقوانين.

وأضاف عطا الله ، من خلال برنامجه الافوكاتو، المذاع عبر فضائية النهار، الصمت علي التحرش والابتزاز الجنسي جريمة علي كل امرأة بيتم ابتزازها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عليها أن تبلغ عنه ولا يمكن إخفاء هذا لأنه سيعرضك لخطر ابتزازه من مطالبه غير الشرعية.

وأشار عطا الله عندما تكون هناك قضية منظورة أمام النائب العام خلصت خلاص القانون يأخذ مجراه.
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