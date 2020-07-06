زراعة القاهرة: عقد 10 جلسات مع طلاب السنوات النهائية لسماع شكواهم

أكد الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن نسبة القبول في أبحاث طلاب سنوات النقل حوالى ٩٥٪، وأن جميع الطلاب قاموا برفع الأبحاث إلكترونيا ولم يتم استلام أي منها ورقيًا، مشيرًا إلى أن الكلية ستعلن خلال أيام عن فرصة ثانية للطلاب الذين لم يوفقوا ورفضت أبحاثهم في المرة الأولى.
وعن تواصل الكلية مع طلاب السنوات النهائية، صرح مصطفى لـ "صدى البلد" بأن هناك تواصلا دائما لطمأنة الطلاب، على اتخاذ الكلية كافة الإجراءات الاحترازية، خلال انعقاد امتحاناتهم حفظًا على سلامتهم، مشيرًا لعقده عبر "جوجل ميت" ١٠ لقاءات مفتوحة مع الطلاب، لسماع شكواهم وتذليل العقبات أمامهم، وضم كل لقاء ٢٥٠ طالبا، وكان هناك بعض التخوف من عقد الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا، ولكن تم اطلاعهم على كافة الاحتياطات وقواعد السلامة خلال فترة الامتحانات.
وأعلنت جامعة القاهرة عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات السنوات النهائية، بداية من وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات، والتثبت من ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لأقنعة الوجه عند دخولهم إلى الحرم الجامعي وطوال فترة تواجدهم بها، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف، والتعقيم والتطهير الدوري لدورات المياه، وغلق جميع أماكن التجمعات الخاصة بالطلاب، وتجهيز غرفة للعزل بكل كلية لاستخدامها عند الضرورة، وتجهيز عيادة طبية.