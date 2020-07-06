زراعة القاهرة: عقد 10 جلسات مع طلاب السنوات النهائية لسماع شكواهم

أكد الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن نسبة القبول في أبحاث طلاب سنوات النقل حوالى ٩٥٪؜، وأن جميع الطلاب قاموا برفع الأبحاث إلكترونيا ولم يتم استلام أي منها ورقيًا، مشيرًا إلى أن الكلية ستعلن خلال أيام عن فرصة ثانية للطلاب الذين لم يوفقوا ورفضت أبحاثهم في المرة الأولى.













وعن تواصل الكلية مع طلاب السنوات النهائية، صرح مصطفى لـ "صدى البلد" بأن هناك تواصلا دائما لطمأنة الطلاب، على اتخاذ الكلية كافة الإجراءات الاحترازية، خلال انعقاد امتحاناتهم حفظًا على سلامتهم، مشيرًا لعقده عبر "جوجل ميت" ١٠ لقاءات مفتوحة مع الطلاب، لسماع شكواهم وتذليل العقبات أمامهم، وضم كل لقاء ٢٥٠ طالبا، وكان هناك بعض التخوف من عقد الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا، ولكن تم اطلاعهم على كافة الاحتياطات وقواعد السلامة خلال فترة الامتحانات.







