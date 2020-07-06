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تعليم

زراعة القاهرة: عقد 10 جلسات مع طلاب السنوات النهائية لسماع شكواهم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:29 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
أكد الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن نسبة القبول في أبحاث طلاب سنوات النقل حوالى ٩٥٪؜، وأن جميع الطلاب قاموا برفع الأبحاث إلكترونيا ولم يتم استلام أي منها ورقيًا، مشيرًا إلى أن الكلية ستعلن خلال أيام عن فرصة ثانية للطلاب الذين لم يوفقوا ورفضت أبحاثهم في المرة الأولى.



وعن تواصل الكلية مع طلاب السنوات النهائية، صرح مصطفى لـ "صدى البلد" بأن هناك تواصلا دائما لطمأنة الطلاب، على اتخاذ الكلية كافة الإجراءات الاحترازية، خلال انعقاد امتحاناتهم حفظًا على سلامتهم، مشيرًا لعقده عبر "جوجل ميت" ١٠ لقاءات مفتوحة مع الطلاب، لسماع شكواهم وتذليل العقبات أمامهم، وضم كل لقاء ٢٥٠ طالبا، وكان هناك بعض التخوف من عقد الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا، ولكن تم اطلاعهم على كافة الاحتياطات وقواعد السلامة خلال فترة الامتحانات.


وأعلنت جامعة القاهرة عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات السنوات النهائية، بداية من وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات، والتثبت من ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لأقنعة الوجه عند دخولهم إلى الحرم الجامعي وطوال فترة تواجدهم بها، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف، والتعقيم والتطهير الدوري لدورات المياه، وغلق جميع أماكن التجمعات الخاصة بالطلاب، وتجهيز غرفة للعزل بكل كلية لاستخدامها عند الضرورة، وتجهيز عيادة طبية.
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