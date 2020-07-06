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مقاتل منذ 53 عاما .. ياسر رزق: تاريخ الفريق العصار زاخر ومليء بالبطولات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:10 م
ياسر رزق
ياسر رزق
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الفريق الراحل محمد العصار خاض كل الحروب العسكرية التي حاربتها مصر في العصر الحديث، موضحا أن تاريخه يحتاج إلى حلقات وصفحات لأنه زاخر وملئ بالبطولات المشرفة.

وأشار ياسر رزق خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن دور الفريق العصار الخفي على الناس يفوق ما يعرفه المصريون عنه بصفته وزير الدولة للإنتاج الحربي، موضحا أن الفريق العصار كان حلقة الوصل بين القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والاتحادية وقت رئاسة محمد مرسى.

وأكد رزق، أن العصار كان مقاتلا منذ 53 عاما، وله دور كبير في خدمة الجيش المصري وضحى بكل ما يملك من أجل الوطن.

ونوه زرق، إلى ان الفريق العصار هو أول من تنبأ بأن يصل عبد الفتاح السيسي إلى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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