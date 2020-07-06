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أخبار البلد

أبو العينين : سيرة الفريق العصار الجلية لن تفارق ذاكرة الوطن.. عاش رمزا وفيا للقوات المسلحة وعلامة مضيئة في تاريخ أمجادها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:50 م
الفريق فخري محمد
الفريق فخري محمد سعيد العصار
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يشاطر النائب محمد أبو العينين - عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن - الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري، الأحزان في وفاة الفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فقيد الأمة المصرية الذي وافته المنية اليوم.

ونعى أبو العينين الفريق العصار، مؤكدا أنه عاش رمزا وفيا للقوات المسلحة المصرية، وعلامة مضيئة في تاريخها الحافل بالنصر والإنجاز.


وأضاف أبو العينين أن التاريخ المصري سيشهد للفريق العصار بمزيد من الفخر والشرف، جنديا في صفوفه ، وقائدا حازما، وإداريا حكيما، ووزيرا حقق طفرة هائلة في الإنتاج الحربي.

وقال أبو العينين إن مصر جديرة بأن تحيا كريمة حرة، وعزيزة مهابة طالما منّ الله عليها برجال مخلصين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأن الفريق الراحل محمد سعيد العصار لن تفارق سيرته الجلية وتاريخه الحافل ذاكرة الوطن وصحائف أمجاده، وان ما قدمه للبلاد سيظل شاهدا على حبه الجم وإخلاصه المتقد للوطن الخالد.

خالص العزاء والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمؤسسة العسكرية، في وفاة الفريق محمد سعيد العصار.

رحم الله فقيد الأمة المصرية وألهم ذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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