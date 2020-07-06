أمين أغلبية النواب ناعيًا العصار: قيادة عسكرية وسياسية وطنية وإنسانية فريدة



وتوفي مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.

نعى النائب أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف دعم مصر"الأغلبية البرلمانية"، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.جاء ذلك فى تصريحات له مساء الاثنين، مؤكدا أن العصار كان قيادة عسكرية وسياسية وطنية وإنسانية فريدة بمعنى الكلمة.وأضاف أمين عام ائتلاف دعم مصر:"عرفته عن قرب منذ أربعة أعوام أشهد فيها أنه كان إنسانا ودودا بشوشا على درجة عالية من الانضباط فى الأداء والتواصل والتنوع فى الثقافة والسعى الدؤوب للاستزادة بالعلم والمعلومات"، مختتما حديثه بقوله: "رحم الله الفريق العصار والهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".