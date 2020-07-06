منى زيدو تكتب: أبحث عن وطن يأويني

في حالة الفوضى المنتشرة في المنطقة والتي حولت كل شيء إلى سراب نركض وراءه من دون أن ندرك ما الذي يجعلنا نعتقد أن ذاك الوطن المرسوم خلال نظرات السراب تلك هي التي ستنقذنا مما نحن فيه، لكنها الفوضى التي جعلتنا نرى الأشياء ليست على حقيقتها وتجعلنا نعتقد أنها الحقيقة الغائبة التي نحن بحاجة لها، ما لهذه الفوضى التي انتشرت في مخيلتنا وعقليتنا قبل أن تنتشر في مدننا ومنطقتنا وجعلتنا نحن من نؤمن بالفوضى أكثر من الذين يروجون لها. هل أصبحنا أداة بيد الآخرين الذين يسعون لتنفيذ أجنداتهم التقسيمية في المنطقة ولذلك بدأوا يجعلنا نؤمن بها في البداية كي نقوم نحن بدلًا عنهم في الترويج لها وكأنها إحدى الحقائق التي ينبغي أن نعيشها.





في ظِلِ الفوضى هذه بات كل شيء غريب عنا ولم نعد نعرف ماذا يجري من حولنا ولماذا وحتى ماذا نحن نريد من ذاتنا أولًا ومن ثم من الذين حولنا. بتنا نقلق من كل شيء حولنا من أطفالنا ومستقبلهم المجهول ومن آبائنا وأمهاتنا الذين لم يستوعبوا الهجمة الثقافية التي نعيشها بكل معنى الكلمة وراحوا يقيسوا الحياة ويقارنوها بما هم كانوا يعيشونه، ويضحكون من الحزن ويضربون الكف بالكف ويدعون لنا بالصبر وقرب هلاك الله لحياتنا، أما من يعيل أولادنا فلم يعد يتحمل صعوبات الحياة وضغوطاتها الكبيرة من الفوضى وكورونا ومصاريف التعليم والصحة والمعيشة اليومية وتوقف العمل، هذا بالإضافة لإشباع ضربات قلبه خارج أسوار العائلة والتي يعتقد أنها ستخرجه من حالة الفوضى التي يعيشها هو كما المنطقة بحد ذاتها.





فوضى ضربت كل شيء بدءًا من الإنسان والحالة المعيشية له وكذلك الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهو ما أوصلنا إلى حالة من التيهان التشتت وحتى الاغتراب عن الذات ومعنى الحياة والعائلة. بعدما كانت العائلة أقدس خلية يتكون منها المجتمع باتت تتحول إلى بؤرة للتفكك الأسري ومنه للتشتت المجتمعي والانحلال الثقافي.





ما قبل الفوضى كانت الأم هي الوطن الذي نرتمي بأحضانه متى ما شعرنا بالوحدة، والزوجة كانت وطنًا لأبنائها وزوجها والعكس أيضًا صحيح. أما ما بعد الفوضى وكورونا خاصة لم تعد هذه الخصلة متواجدة أو قلة نسبتها نوعًا ما فلم يعد ذاك الوطن متواجدًا فبات الكل يهرب من الكل فلا الزوج يريد المكوث بالمنزل ولا الأولاد باتوا يرون أمهم وأبوهم ذاك الوطن الذي كانوا يحلون به إن هم كبروا ولا الزوجة تنتظر من الزوج أن يكون لها الحصن الذي تحتمي به أوقات الشدة.





ما الذي حَلَّ بنا ولماذا تغيرنا أو ما هي القوة التي يمتلكها كورونا والفوضى حتى جعلونا نتخلى عن ثقافتنا التي كنا متمسكين بها مئات السنين، كذلك ما الذي جعلنا نقبل أن نتغير وكيف أصبحنا ضعفاء ومن غير إرادة وشخصية حتى نكون أسرى للفوضى حتى يعمل فينا ما يريد. هل الفوضى قوية لهذه الدرجة أو أننا نحن الضعفاء ولم نسلح أنفسنا ثقافيًا ولا فكريًا ولا مجتمعيًا، حتى توهمنا أننا نمتلك مسكنًا قويًا لا يمكن لأي شيء أن يخترقه، لكنه في أول مواجهة مع الفوضى تبين أن الحصن الثقافي والفكري الذي كنا نتحصن به ما هو إلا أوهن من بيت العنكبوت.



