ساهم في تطوير الصناعات العسكرية.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الفريق محمد العصار





وأشارت إلى أن الفريق محمد العصار عرف بدوره الحكيم في التواصل مع القوى الوطنية من أجل الوصول بمصر لبر الأمان، ومن بعد ذلك في ثورة 30 يونيو 2013، كان أحد المشاركين في اجتماع 3 يوليو، وساهم كذلك في الاتفاق على خارطة الطريق التي اتفق عليها في ذلك اليوم بين الحاضرين ممثلي القوى الوطنية والقوات المسلحة؛ انحيازا لإرادة الشعب المصري التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وبدأت مرحلة جديدة زاهرة من تاريخ الوطن.



وأضافت: "كما ساهم في تطوير قدرات مصر في الصناعات العسكرية، وأحدث تطورا كبيرا في هذا الملف خلال توليه وزارة الانتاج الحربي، وقد كرمه رئيس الجمهورية برتبة الفريق الفخرية لما بذله طيلة عمره من أجل مصر".



أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا نعت فيه الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن.وقالت التنسيقية في بيانها: "فقدت مصر اليوم رجلا وطنيا عظيما ومحاربا شارك في حرب الاستنزاف، وحرب الكرامة الوطنية في 6 أكتوبر 1973 م، وتقلد العديد من المناصب الرفيعة في خدمة وطنه، وكان له دورا كبيرا أثناء ثورة 25 يناير 2011 م، كأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز لإرادة الشعب المصري ومسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية.