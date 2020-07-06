أبناء مصر بالخارج عن الفريق محمد العصار: تفانى في خدمة وطنه مقاتلا ووزيرا للإنتاج الحربي

أصدر الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج والذي يتواجد أعضاؤه حول العالم، بيانا ينعى فيه الفريق الدكتور مهندس محمد العصار والذي انتقل إلي جوار ربه مساء اليوم الاثنين.





وقال الاتحاد، إن الفريق العصار كان من أحد الرموز العسكرية المصرية وقد تفانى في خدمة وطنه مقاتلا ووزيرا للإنتاج الحربي ولقد عرفناه شخصيا وعلي أرض الواقع محبا لمصر وللمصريين.



واختتم: ندعو الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه جنات الفردوس الأعلى ويلهم أهله ومحبيه الصبر والثبات وأخلص التعازي لأسرته وللمصريين.