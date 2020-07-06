شديد التواضع ويستمع للجميع.. هاني يونس ينعى الفريق العصار بكلمات مؤثرة.. فيديو

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الفريق محمد العصار كان رجلا عظيما قدم لمصر الكثير، موضحا أنه كمواطن مصري كان مبهورا به عقب ظهوره في 25 يناير.





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه عندما كان يتحدث كان يجبر الجميع على استماعه بسبب تواضعه الشديد، ولا يعلو صوته أبدا ولا تسمعه مرة يخرج لفظ خادش.





وأكد يونس، أنه في سن أبناء العصار ولكنه كان يستمع إليه عندما يتحدث وكأنه أكبر منه.





وتابع يونس، أن مصر فقدت واحدا من أبرز قيادات القوات المسلحة على مدار تاريخها الطويل.