رجل عسكري من الطراز الرفيع.. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ينعى الفريق العصار

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة برئاسة النائب جبالي المراغي ، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق.







