رجل عسكري من الطراز الرفيع.. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ينعى الفريق العصار

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة برئاسة النائب جبالي المراغي ، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق.
وأكد الأمين العام النائب محمد وهب الله في برقية النعي، أن المغفور له كان رجلًا عسكريًّا من الطراز الرفيع، وقدم الكثير من الخدمات والإنجازات من أجل رفعة مصر،متقدما بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب المصري، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.