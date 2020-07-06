أونلاين.. مركز تعليم الكبار عين شمس ينظم دورة للتخطيط الاستراتيجي

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز سوف يبدأ دورة للتخطيط الاستراتيجي بنظام الأونلاين يوم الأحد الموافق ١٩يوليو الحالي.





وأضاف السعيد في تصريحاته لـ "صدي البلد" أن دورة التخطيط الاستراتيجي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس AEC2001 بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT.





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وأكد مدير مركز تعليم الكبار أن قيمة الاشتراك في الدورة تبلغ للمصريين 400 جنيه، ولغير المصريين 800 جنيه، حيث تعقد الدورة عن بعد (Online) عبر برنامج ZOOM.





وأشار الدكتور اسلام السعيد إلي أن مدة الدورة: 4 أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء) في الفترة من 19 يوليو إلى 22 يوليو، بإجمالي عدد ساعات (21 ساعة) شاملة ساعات التدريب والتكليفات والواجبات اليومية، منوها إلى أنه والدكتورة سهام احمد هم من يقدمون الدورة.



