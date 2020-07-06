AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أونلاين.. مركز تعليم الكبار عين شمس ينظم دورة للتخطيط الاستراتيجي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:03 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز سوف يبدأ دورة للتخطيط الاستراتيجي بنظام الأونلاين يوم الأحد الموافق ١٩يوليو الحالي.

وأضاف السعيد في تصريحاته لـ "صدي البلد" أن دورة التخطيط الاستراتيجي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس AEC2001 بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT.


وأكد مدير مركز تعليم الكبار أن قيمة الاشتراك في الدورة تبلغ للمصريين 400 جنيه، ولغير المصريين 800 جنيه، حيث تعقد الدورة عن بعد (Online) عبر برنامج ZOOM.

وأشار الدكتور اسلام السعيد إلي أن مدة الدورة: 4 أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء) في الفترة من 19 يوليو إلى 22 يوليو، بإجمالي عدد ساعات (21 ساعة) شاملة ساعات التدريب والتكليفات والواجبات اليومية، منوها إلى أنه والدكتورة سهام احمد هم من يقدمون الدورة.

وأوضح السعيد أن الدورة توفر عدة مميزات يحصل عليها المتدرب ومنها، حصول المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة و المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح بعد اجتياز الاختبار التحريري إلكترونيًا، فضلا عن إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية برسوم إضافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فن إدارة الوقت.. ورش أونلاين عبر تطبيق zoom بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس

مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ينظم دورة تحت شعار مدرب الحساب الذهبي

لغير الناطقين بها .. جامعة عين شمس تنظم دورة تدريبية فى اللغة العربية

محب الرافعي يفتتح دورة إعداد المدربين بمركز تعليم الكبار بعين شمس

كل ما تريد معرفته عن تصميم وتقديم برنامج بدورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد

جامعة عين شمس: انطلاق دورة إعداد الحقيبة التدريبية أون لاين عبر تطبيق zoom

ترشيحاتنا

دلال عبد العزيز: رجاء الجداوي كانت بتعمل عيش ولحمة وتوزعها في الشارع على الغلابة

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

تمارس الأعمال المنافية على مواقع التواصل.. تفاصيل ضبط فتاة تيك توك جديدة

أخبار النادي الأهلي.. طاهر محمد على بعد خطوات.. عودة فايلر إلى القاهرة.. وفشل المفاوضات مع نجم منتخب اليد

النائب العام: حبس أحمد بسام زكي لاتهامه بمحاولة مواقعة فتاتين بغير رضاهما

أحمد موسى يدخل في نوبة من البكاء على الهواء بعد وفاة الفريق العصار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

نشرة المرأة والصحة .. أعراض الطاعون الدبلي .. مشروبات لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة