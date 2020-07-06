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توك شو

أحمد موسى لمخالفي البناء: تصالحوا قبل تنفيذ الإزالات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:43 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
طالب الإعلامي أحمد موسى، أصحاب المباني المخالفة بسرعة التوجه ودفع الغرامات الواجبة، خاصة أن مجلس الوزراء أعطى مهلة أكثر من مرة؛ مرددا: « من بكرة روح ادفع تحت الحساب للجدية ». 

وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء وجه بقطع المرافق عن المباني غير الملتزمة بطلاء واجهاتها؛ مشيرا إلى أنه سافر العديد من البلاد ولا يوجد بها هذا التشويه العمراني والعشوائية.

وأكد موسى، إنه يجب على السكان في عقار واحد أن يجمعوا أموالا من بعضهم وطلاء واجهة المنزل القانطين فيه؛ حتى لا يتم قطع المرافق عنهم.

وأشار موسى، أن رئيس مجلس الوزراء كان صريحا جدا في تصريحاته بخصوص مخالفات البناء، مستنكرا العشوائيات التي أصابت الدولة وحولت الشوارع إلى جراجات. 
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