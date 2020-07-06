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محافظات

برلمانية تنعى الفريق العصار: ما قدمه لمصر سيسطر بحروف من نور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:47 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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محمود زيدان
نعت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وقالت أبو السعد، "رحم الله الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي .. كان رجل دولة بحق، وما قدمه لمصر في تلك الفترة الحرجة من تاريخها سيُسطر بحروف من نور".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.

ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". 

وقالت الرئاسة في بيانها :" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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