محافظة القاهرة : العصار كان مثالا للتفاني في خدمة الوطن

نعت محافظة القاهرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء أمس، داعيةً الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.









وذكرت محافظة القاهرة أن الفقيد كان مثالًا للتفانى فى خدمة الوطن مشاركًا فى الدفاع عنه منذ حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة و فى كل المناصب العسكرية الرفيعة التى تقلدها ، وكان مثالًا للإخلاص فى كل ما تحمله من مسئوليات فى فترات عصيبة مرت على الوطن.







