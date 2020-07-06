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ديني

نقابة الأشراف ناعية وزير الإنتاج الحربي: رحل جندي مخلص في سبيل رفعة الوطن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:41 م
الفريق محمد سعيد
الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي
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محمد شحتة
نعت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل مجلس النواب، الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي وأحد أفراد المجلس العسكري الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة خلال مرحلة ما بعد الـ25 من يناير وحتى اليوم الذي ارتقت فيه روحه الزكية الطاهرة إلى جوار ربها.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم:"ننعي إلى الأمة المصرية أحد أبنائها ورجالها المخلصين الذين ضحوا لأجل رفعتها والحفاظ على ترابها وحفظ دماء أبنائها، حيث كان أحد أبرز الرجال المؤثرين خلال مرحلة ما بعد الـ25 من يناير، الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة مما أراده البعض في مخططاتهم الشيطانية، فرحم الله هذا الوطني الشريف والجندي المخلص والمتفاني في سبيل رفعة بلاده حتى توفاه الله تعالى وهو جندي من جنود لا يدخر الجهد في تقديم واجباته تجاه وطنه فاستحق أن تكرمه بلاده قبل رحيله بأيام ليحصل على وشاح النيل كثالث أرفع الأوسمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدمت نقابة الأشراف بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء،  وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولعائلته وعموم الشعب المصري العظيم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و أن يجعله في منازل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
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