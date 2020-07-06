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رئيس قناة السويس ناعيا العصار: أدى دوره وحمل سلاحه لآخر لحظة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:31 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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حمزة شعيب
نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، وفاة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذى وافته المنية، مردفا "تعزينا لأنفسنا كان جنديا خلوقا ومسالما".

وتابع ربيع خلال  مداخلة هاتفية برنامج "كل يوم"، تقديم خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية ONE: "خدمت مع الفريق محمد العصار، على مدى تاريخ الطويل في عمله للقوات المسلحة كان بشوشًا".

وأردف رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرمه بتسمية محور باسمه تخليدًا لذكراه، لافتا إلى أن العصار كان دوما على قدر المسؤولية.

ونوه إلى أن مصر فقدت رجل عظيم أدي دوره وحمل سلاحه لآخر لحظة في حياته، كما أنه عمل على الملفات الصعبة كان يقودها بصدر رحب وفكر متفتح حتي لو خارج تخصصه، كما أنه كان محبًا للوطن.
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