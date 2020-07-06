آخر لقاء تليفزيوني مع الفريق العصار: هدفنا دعم الصناعة الوطنية.. فكرة إنشاء المدارس التكنولوجية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد واسطة في القبول

توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.





كان الإعلامي أحمد فايق قد أجرى معه حوارا تليفزيونيا في أبريل الماضي، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "dmc"، تحدث خلاله عن مشروع المدارس التكنولوجية التابعة للإنتاج الحربي.





وكشف الفريق محمد العصار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق من برنامج "مصر تستطيع"، عن تفاصيل المدارس التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وطريقة القبول والالتحاق بها.









تحت شعار صنع في مصر.. العصار: هدفنا دعم الصناعة الوطنية

كشف الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تخريج أول دفعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وهي أول دفعة هذا العام، بينها تخصصات كثيرة تهم الدولة المصرية على رأسها الهندسة الكيماوية وتخصص الكهرباء والميكانيكا.





وقال "العصار" إن الأكاديمية وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات مع كثير من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هناك مخططا لتوأمة مع جامعات أجنبية بعد تخريج أول دفعة.





وأشار إلى أن المعهد التكنولوجى المتكامل التابع لوزارة الإنتاج الحربى، يضم مكتب لمتابعة الخريجين، ومسئوليته متابعتهم حتى يحصلوا على فرصة عمل مناسبة، وكذلك الطلاب يعملون تحت شعار " صنع فى مصر" لأن ذلك هو الأساس فى مدارس الإنتاج الحربى دعما للصناعة الوطنية.





خريجو المدرسة التكنولوجية سيعملون في مصانع الإنتاج الحربي

تحدث العصار، عن المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدا أنها تعمل وفق أطر محددة مجارية للتطوير التكنولوجي في المراحل التعليمية من خلال إستخدام التابلت.





وتابع أنه يتم تدريس كافة المواد بالمدارس التكنولوجية باللغة الإنجليزية، ونقبل 60 طالبا سنويا، لافتا إلى أنه يتم إختيار أفضل المدرسين لرفع قدرات الطلاب بالمدارس التكنولوجية.





ونوه إلى أن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.





مفيش واسطة.. العصار يوضح معيار القبول في المدارس التكنولوجية

تحدث العصار، عن المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للوزارة، مؤكدا أنها تعمل وفق أطر محددة مجارية للتطوير التكنولوجي في المراحل التعليمية من خلال إستخدام التابلت.





وقال وزير الإنتاج الحربي إن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.





فكرة إنشاء المدارس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد واسطة في القبول بالمدارس

ونفى العصار ما يتردد عن دخول المدارس التكنولوجية بالواسطة، مشددا على أن فكرة إنشاء المدارس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد واسطة في القبول بالمدارس.



