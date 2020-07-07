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بين الناس

نقص الخدمات والمرافق شكوى سكان حدائق أكتوبر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عصام هاشم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص الخدمات والمرافق بحدائق أكتوبر .

ويقول فى رسالته : نعانى من نقص بعض الخدمات وغياب المرافق عن مدينة حدائق أكتوبر ومنها الشهر العقارى، ووحدة إسعاف وإطفاء، ومقر لشركة المياه والغاز، ومدارس للطلاب، طالبا بضرورة توافر هذه الخدمات حتى يمكن للأهالى الأستقرار بها.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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