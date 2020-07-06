مجلس النواب الليبي للأتراك: إذا أردتم الحرب فنحن لها.. فيديو

قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي, أننا أبدينا رغبتنا بالسلام وقبلنا بالمبادرة المصرية الليبية وقبلنا بكل نداءات العالم لحل الأزمة الليبية.





وأضاف علي التكبالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن الفضائية أننا استمعنا لأصوات الدول الكبرى التي نادت بالسلام في ليبيا ونادت بترك طرابلس والرجوع إلى منطقة سرت وفعلنا ذلك.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي, أن الجانب الاخر عندما رأنا نتراجع عن طرابلس ظن أننا ضعفاء واننا لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا.





وأوضح علي التكبالي, أن الاتراك يحاربون في ليبيا كأنها أرضهم ويخرجون تصريحات مستفزة ولا يجب أن يقولون هذا على أراضينا.





ووجه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي إلي الأتراك قائلا: "إذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلام فلتخرجوا من أرضنا".