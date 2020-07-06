محلل مالي يقترح وضع استراتيجية قومية لدعم ريادة الأعمال.. اعرف التفاصيل

اقترح محمد أنيس، الخبير والمحلل الاقتصادي والمالي؛ ضرورة إعداد استراتيجية قومية تضعها الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم ريادة الأعمال.
قال " أنيس" خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، إن تلك الاستراتيجية التي ينبغي تعميمها علي مستوي الجهات المعنية في الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص؛ ينبغي أن تراعي الأبعاد المالية والفنية والتنظيمية حتي تحقق الجدوى منها ومحددة وفقا لمخططات مرحلية و زمنية.
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أضاف " أنيس" أنه ينبغي التركيز علي إتاحة التمويل لمشروعات ريادة الأعمال أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراك البنك المركزي المصري، بالإضافة لوضع دراسات الجدوي والبرامج التدريبية لرواد الأعمال عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزارات الشباب والرياضة والصناعة والتجارة و التربية والتعليم و التعليم الفني.
أوضح " أنيس" أنه ينبغي وضع معايير لمحاربة البيروقراطية داخل الجهاز الإداري حتي لا يتم تعطيل مشروعات أو افكار رواد الأعمال بالإضافة لتدعيم الخدمات الرقمية ضمن توجهات الدولة لتفعيل الشمول المالي والاهتمام بالخدمات التقنية والتكنولوجية لدعم الشباب وتقليل الجهد وإهدار الوقت بحيث يتم الربط الجغرافي بين مراكز ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي المحافظات.
واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر مشروع رواد 2030، ورشة ريادة الأعمال.
وأوصت الورشة بتكليف الوزارة بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفقًا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات فى المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.
قال " أنيس" خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، إن تلك الاستراتيجية التي ينبغي تعميمها علي مستوي الجهات المعنية في الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص؛ ينبغي أن تراعي الأبعاد المالية والفنية والتنظيمية حتي تحقق الجدوى منها ومحددة وفقا لمخططات مرحلية و زمنية.
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ذكر " أنيس" أنه لا يمكن إنكار الأهداف القومية التي يحققها ملف ريادة الأعمال علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي أبرزها توفير فرص العمل للشباب والمرأة ودعم نسب النمو وتحسين مستوي معيشة المواطنين باعتباره ضمن مقتضيات الأمن القومي المصري.
أضاف " أنيس" أنه ينبغي التركيز علي إتاحة التمويل لمشروعات ريادة الأعمال أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراك البنك المركزي المصري، بالإضافة لوضع دراسات الجدوي والبرامج التدريبية لرواد الأعمال عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزارات الشباب والرياضة والصناعة والتجارة و التربية والتعليم و التعليم الفني.
أوضح " أنيس" أنه ينبغي وضع معايير لمحاربة البيروقراطية داخل الجهاز الإداري حتي لا يتم تعطيل مشروعات أو افكار رواد الأعمال بالإضافة لتدعيم الخدمات الرقمية ضمن توجهات الدولة لتفعيل الشمول المالي والاهتمام بالخدمات التقنية والتكنولوجية لدعم الشباب وتقليل الجهد وإهدار الوقت بحيث يتم الربط الجغرافي بين مراكز ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي المحافظات.
واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر مشروع رواد 2030، ورشة ريادة الأعمال.
وأوصت الورشة بتكليف الوزارة بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفقًا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات فى المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.