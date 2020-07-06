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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام ناعيا الفريق العصار: كان في منتهى التواضع والرقي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:44 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال ينعي العصار
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علياء فوزي



وقال الوزير ناعيا الفريق العصار: "كان أول من هنأني من قدامى الوزراء بعد تكليفي منذ عامين.. ولتخفيف الرهبة عني أسهب في استدعاء أسماء أصدقاء مشتركين.. منتهى التواضع والرقي والبساطة والكرم.. إنه صديقي الفريق العصار.....الله يرحمك". 


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وتقدم الوزير بخالص التعازي لأسرة الفريق الراحل، داعيا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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