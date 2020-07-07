تجديد حبس عامل لسرقته الدراجات الهوائية بالمعادي

أمر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المعادى الاثنين، بتجديد حبس عامل ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات في سرقة الدراجات الهوائية عقب مراقبة المكان والتأكد من عدم وجود أحد بجوارها حيث يسرق الدراجات ويبيعها لأحد التجار بثمن بخس.









كان قسم شرطة المعادي تلقي معلومات وتحريات تفيد بقيام عنصر إجرامى "سبق اتهامه فى العديد من القضايا" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.

















وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها ، و 3 دراجات هوائية من ذات الطراز مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم.