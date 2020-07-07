AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عامل لسرقته الدراجات الهوائية بالمعادي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:01 ص
تجديد حبس عامل لسرقته
تجديد حبس عامل لسرقته الدرجات النارية بالمعادي
Advertisements
اسلام مقلد
أمر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المعادى الاثنين، بتجديد حبس عامل ١٥ يوما  علي ذمة التحقيقات في سرقة الدراجات الهوائية عقب مراقبة المكان والتأكد من عدم وجود أحد بجوارها حيث يسرق الدراجات  ويبيعها لأحد التجار بثمن بخس.


كان قسم شرطة المعادي تلقي معلومات وتحريات  تفيد بقيام عنصر إجرامى "سبق اتهامه فى العديد من القضايا" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.




وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها ، و 3 دراجات هوائية من ذات الطراز مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس بائع متجول لسرقته متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة

تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بأوسيم

شاهد.. مباحث القاهرة تنجح فى ضبط ٣ تشكيلات عصابية تسرق المواطنين

يبيعانها قطع غيار.. ضبط لصين في مدينة نصر يسرقان الدراجات النارية

أمن القاهرة يضبط عصابة تسرق الدراجات الهوائية بالمعادى

ترشيحاتنا

تحول لون الجليد الأبيض إلى الوردي.. كارثة تهدد أوروبا بالزوال

بملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أهم الأخبار..وفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي.. السيسي: العصار كان في صدارة رجال مصر المدافعين عنها.. تطورات الطاعون الدبلي

أحمد موسى لمخالفي البناء: تصالحوا قبل تنفيذ الإزالات

الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره

ودعت البرلمان باكية.. من هي رشا إسماعيل المستقيلة من مجلس النواب؟

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

تمارس الأعمال المنافية على مواقع التواصل.. تفاصيل ضبط فتاة تيك توك جديدة

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

هل تخطت مصر مرحلة الذروة من فيروس كورونا.. مستشار الرئيس يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات