أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني يصوران أول مشاهد فيلم 30 مارس

بدأ صباح اليوم تصوير اول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "٣٠ مارس" ، في أحد شوارع مصر الجديدة، بحضور النجمين احمد الفيشاوي ودينا الشربيني الذين صورا اول مشاهدهما في الفيلم.





الفيلم يخرجه أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، وهو من تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.





الفيلم يشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس.





الجدير بالذكر أن شركة دانا أسستها المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال وقدمت عددا كبيرا من الأعمال المتميزة والناجحة منها ليه يا بنفسج وفرقة بنات وبس وغبي منه فيه وسحر العيون ورومانتيكا وفتح عينيك وآخر الدنيا وأحلام الفتى الطائش وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.





اما راني مسحال فهو من الجيل الثاني لأسرة مسحال الفنية، وحرص على دراسة السينما الحديثة والتصوير السينمائي في أعرق جامعات لندن ببريطانيا.



