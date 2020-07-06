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محافظات

خلال يوم.. استشهاد ثانى سائق إسعاف بالدقهلية بفيروس كورونا والثالث خلال أسبوع

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:11 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
أعلن مرفق إسعاف الدقهلية مساء اليوم الإثنين عن ثانى حالة وفاة فى نفس اليوم بين العاملين به إثر إصابته بفيروس كورونا والذى يعد ثالث شهداء الإسعاف بنطاق المحافظة فى أسبوع.

وكان مصطفي رجب السائق بمرفق إسعاف الدقهلية قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام وفور التأكد من إصابته تم نقله لمستشفى العزل بتمى الامديد لتلقى العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه  مساء اليوم.

فيما نعى العاملون بمرفق الإسعاف بالدقهلية زميلهم والذى يعد ثالث شهداء الإسعاف بالمحافظة داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء والصالحين وان يشفى جميع زملائهم المصابين وجميع المصابين.

يذكر أن إسعاف الدقهلية فقد خلال الأسبوع  السائق أحمد مجدى والسائق وليد عبد الباسط  والسائق مصطفي رجب كما فقد زميل آخر والده ووالدته بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

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