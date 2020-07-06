إعلامية كويتية: 4 رسائل وراء استهداف قاعدة الوطية بـ ليبيا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن استهداف الجيش الوطني الليبي لقاعدة الوطية وانسحاب القوات التركية من القاعدة تعد رسالة قوية وصفعة على وجه أردوغان بأن ليبيا خط أحمر وحلم الإمبراطورية العثمانية فى طريقه للزوال .

وأكدت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن الضربة تحمل رسائل واضحة بأن الضربة ليست الأخيرة بل ستتوالى الضربات لتطهير الأراضى الليبية من العدوان التركى وتدخله السافر وقطع الطريق أمام الإتفاق بين أنقرة وما يسمى بحكومة الوفاق بتسليم الأراضى الليبية لبسط النفوذ التركى عليها، كما تحمل رسالة قوية للشعب اللليبي بأن الجيش الوطنى قادر على حماية أبنائه ولن يترك الفرصة لأردوغان لتحقيق حلم الإمبراطورية والإرث العثمانى كما صرح من قبل ، وتحمل فى طياتها أيضا طمأنة للشعب الليبي .

وأضافت الرشيد، أن الضربة وجهت رسالة للمجتمع الدولى عليه مفاداها أن الشعب الليبي يرفض الاحتلال التركي والمخطط المزعوم بالاستيلاء على أراضيه ورد على التصريحات العنترية لوزير الدفاع التركى الذى تحدى بها المجتمع الدولى بتصريحاته عن السيادة والبقاء فى ليبيا إلى الأبد كما تحدث أن الجيش التركي قادر على دخول القاهرة فى 6 ساعات وكأنه يتحدث عن أملاكه وبلده.

و أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريبا على القاعدة.

وقال المحجوب خلال لقاء مع العربية: "نحن في حرب حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا".





كما أضاف"الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صحا من نومه الأحد على خبر ضرب القاعدة"، كاشفًا أنه تم قصف رادارات ومنظومات دفاع تركية في الوطية.

إلى ذلك، أفاد العميد بأن الغارات استهدفت أيضا رتلًا عسكريًا كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي، مؤكدًا أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كبيرة إثر الغارات.

ولفت إلى أن ضربة قاعدة الوطية، الأحد، كانت موجعة لتركيا، فقد قصفت القاعدة بـ 9 غارات.

إلى ذلك أعلن أن الجيش الليبي لن يكشف كل أوراقه بخصوص تلك الضربة.

وأكد المحجوب أن طيران الجيش استهدف نحو تسعةَ مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيرا لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم.

وبيّن المسؤول في الجيش الوطني الليبي، أن نسبة تدمير التجهيزات التي كانت في قاعدة الوطية بلغت 80 في المئة تقريبا، لافتا إلى أن الخسائر الناجمة عن الضربة شملت أفرادا ومختصين وأجهزة ومعدات.

وأشار المحجوب إلى أن المصابين الأتراك نقلوا في طائرات إلى طرابلس، كما نقل أخرين إلى تركيا.

وتابع: "لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا".

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش أنهت القوات التركية تركيبها حديثا.

ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات، حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

وتعد قاعدة الوطية الجوية ذات مكانة استراتيجية في مسار الصراع بالمنطقة الغربية، وهي تبعد عن الحدود التونسية 72 كيلومترا، وعن مطار طرابلس الدولي 75 كيلومترا.