تفاصيل اجتماع خطة النواب حول التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا لها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق تقرير الموازنة عن موازنة السنة المالية 2020/2021، طبقا لنظام البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء"، بحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتي المالية والتخطيط.



وفى بداية الاجتماع وجهت النائبة سيلفيا نبيل التحية للعاملين على موازنة البرامج والأداء بالوزارات على الجهد المبذول وسط جائحة كورونا، والوصول لمصفوفة برامج ونسبة جيدة في تنفيذ موازنة البرامج والأداء.



وأكدت "نبيل" أن الأمر الأهم في الوقت الحالي، هو استكمال ما تم في موازنة البرامج والأداء، والارتقاء بمستوى التنفيذ، وعلاج أي ثغرات موجودة.



وأكدت نبيل أن الاجتماع سيتناول 4 موضوعات رئيسية هي والتوصيات الأخرى فيما يخص المواضيع الآتية:

- إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة GFMIS

- استكمال مصفوفة البرامج

- إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المالي ١٩/٢٠

- الارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الاداء بموازنة البرامج والاداء

- خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي ٢٠/٢١ في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.



وتساءلت سيلفيا نبيل عن وجود خطة حالية لتحديد الأولويات، لتحقيق قرار مجلس الوزراء وتحقيق ترشيد الإنفاق بنسبة

من 20 إلي 50 ٪ من المصروفات.



واتفقت اللجنة على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء تطلب فيه المعايير والضوابط لوضع الأولويات وترشيد الانفاق حسب قرار مجلس الوزراء، وأيضا إرسال أسماء الجهات التي لم تنتهي من تعديلات مصفوفة البرامج وأنها حتى الآن لم تبدي التعاون المطلوب لتفيذ البرامج والأداء، وضرورة استعجال تعاونهم مع وزارة المالية خاصة وأن السنة المالية قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على الانتهاء في مدة أقصاها 29 يوليو الجاري.



كما تساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة المشروعات الجديدة ومدي أولوية البدء فيها في ظل جائحة كورونا، وعن المسئول عن تحديد المعايير الخاصة بتحديد أولويات الدولة، في ظل أزمة كورونا.





وتابعت : " هيبقى عندنا انخفاض في الإيرادات بشدة ومنقدرش نشتغل عادي، ويجب وضع خطة واضحة بالأولويات حتى لا نتفاجأ بمشاكل في الربع الثاني أو الثالث للعام المالي".



وفي السياق أكدت "نبيل" على ضرورة استكمال مصوفة البرامج ورفعها على منظومة gfmis خلال الربع الأول من هذا العام.

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وأوضح محمد السبكي وكيل أول وزارة المالية أن الوزارة أرسلت نموذج الختامي للعام المالي 19/20 لكافة الوزارات والهيئات بتاريخ 5/7 مرفق معه أسطوانة بالنموذج على أن يتم تسليمها للمالية في موعد أقصاه 31 / 7.

وأكدت "نبيل" على ضرورة استكمال مصوفة البرامج ورفعها على منظومة gfmis خلال الربع الأول من هذا العام.



وطالبت "نبيل" بأن يتضمن النموذج الخاص بالختامي أرباع الموازنة كاملة على أن تتسلمه من المالية وبالنسبة لمؤشرات قياس الأداء ستتسلمها اللجنة من التخطيط.



وَأكدت "نبيل" أن مؤشرات قياس الأداء بها مشكلة في الجودة على مستوى الدولة، وأنه يجب وضع خطة للارتقاء بمؤشرات قياس الأداء، لأن هناك مشكلة في المستويات المختلفة لمؤشرات قياس الأداء.

