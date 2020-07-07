تجديد حبس عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بالإكراه بـ الأزبكية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الأزبكية أمس الاثنين، تجديد حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدتين ، 15 يوما على ذمة التحقيق ، لتخصصهم في سرقة المواطنين ، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة ، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .





كان قسم شرطة الأزبكية ، تلقي بلاغا من أحد الأشخاص ، يفيد فيه اثناء تواجده بمنطقة رمسيس فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار .









وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَان وسيدتين "لهما معلومات جنائية"وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 منهم وفر الرابع هاربا وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، و سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .