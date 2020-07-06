الأعلى للآثار تكشف الضوابط الاحترازية المتبعة خلال زيارة المتاحف

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس وضع عدد من الضوابط الاحترازية التي يجب إتباعها خلال زيارة المتاحف الأثرية.





وتابع وزيرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"من بين الضوابط الاحترازية تعقيم كامل للمتاحف قبل الدخول لزيارة تلك المتاحف من قبل المجموعات السياحية.





كما أشار إلى أنه يتم أيضا قياس درجة الحرارة للعاملين والمترددين على المتاحف بجانب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد في المتحف.





ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه تم وضع الملصقات لضمان التباعد الاجتماعى داخل المتاحف، بالإضافة إلى أن المرشد السياحى لا يسمح له بزيادة عدد المجموعة السياحة عن 25 فردا.