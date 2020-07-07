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بين الناس

مواطن يستغيث بالمسئولين بسبب انقطاع المياه المستمر في مدينة الخصوص

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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رنا اشرف

استغاث المواطن عماد النمر بموقع صدى البلد الإخباري بعد تقديمه شكاوى عديدة بسبب المعاناة من انقطاع المياه.

وسبق أن تقدم المواطن عماد النمر القاطن بشارع عبد اللطيف أمين متفرع من شارع الصرف الصحى بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية باستغاثة إلى موقع صدي البلد بسبب المعاناة من انقطاع الماء يوميا لفترات طويلة في اليوم.

وأضاف عماد انهم يعيشون بدون ماء نهائيا وهو الامر البالغ الصعوبة خاصة مع ضرورة الاهتمام بالنظافة ومنع اصابتهم بفيروس كورونا وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الازعاج في ظل ظروف الجو في تلك الايام.

وتقدم المواطن بالعديد من الشكاوي علي لكن دون اي جدوي او الاستجابة لشكواهم.

للتواصل مع الحالة:01223449327
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.
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