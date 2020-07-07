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حوادث

ضبط 2.435 طن خضروات ولانشون مجهولة المصدر بالقليوبية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:01 ص
لانشون فاسد
لانشون فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .


أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2,435 طن "خضروات- لانشون") (580) قطعة "برجر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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