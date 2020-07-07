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بين الناس

سكان حى كرادسة بالجيزة يشكون من تراكم القمامة أسفل الدائرى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سمير حافظ مكارى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة أسفل الدائرى بحى كرداسة بمحافظة الجيزة.

ويقول فى رسالته: إن لودر الحى يقوم برفع كميات ضخمة من القمامة ويعمل على تنظيف أسفل الدائرى، وأنه يتم تجميع القمامة مرة أخرى من قبل جامعى القمامة، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة أسفل دائرى كرداسة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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