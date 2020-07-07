سكان حى كرادسة بالجيزة يشكون من تراكم القمامة أسفل الدائرى

شكا المواطن سمير حافظ مكارى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة أسفل الدائرى بحى كرداسة بمحافظة الجيزة.





ويقول فى رسالته: إن لودر الحى يقوم برفع كميات ضخمة من القمامة ويعمل على تنظيف أسفل الدائرى، وأنه يتم تجميع القمامة مرة أخرى من قبل جامعى القمامة، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة أسفل دائرى كرداسة.





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