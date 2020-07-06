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فن

أخبار الفن.. أحمد الفيشاوي: كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي.. وفاة الممثل الأمريكي نيك كورديرو بكورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


أحمد الفيشاوى: كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي .. شاهد

أعلن الفنان أحمد الفيشاوى أنه كسب أهم قضية أمام طليقته هند الحناوى ونشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " .
 

السيناريست عمرو سمير عاطف يعلق على حوادث التحرش بواقعة في مسلسل النهاية

علق السيناريست عمرو سمير عاطف، على وقائع التحرش التي تتعرض له الفتيات.

العكازين مع السلامة.. رامز أمير يعلن عن تعافيه من الإصابة .. شاهد

اعلن  الفنان رامز امير عن تعافية من الاصابة  التى اصيب بها أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"  ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وفاة الممثل الأمريكي نيك كورديرو بفيروس كورونا عن 41 عاما

أعلنت زوجة الممثل المسرحي والتلفزيوني الأمريكي نيك كورديرو عن وفاته متأثرا بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز الـ ٤١ عاما.

احتمالية حرمان كاني ويست من الترشح للرئاسة.. تعرف على السبب

اثار مغني الراب الامريكي كاني ويست حالة من الجدل بعد اعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الامريكية ٢٠٢٠ ، منذ ايام من خلال تغريدة.

 

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