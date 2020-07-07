حجب ١١٨١ كمامة عن الأسواق .. ضبط مدير محل لتجارة المستلزمات الطبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه ( 1181 قطعة "مستلزمات طبية "كمامات") بقصد رفع أسعارها.





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.