أندية الإسكندرية تنعى الفريق العصار: رجل وطني ومقاتل فذ وصاحب أيادي بيضاء

نعت أندية الإسكندرية ، الإتحاد السكندري، وسموحة، والأوليمبي الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي رحل إلى جوار ربه مساء اليوم الإثنين.





ونعى المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الفريق محمد العصار وزير الانتاج الحربي، مضيفًا أن الفقد رجل وطني وقائد فذ.





وتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، والأستاذ جاسر منير، مدير عام النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وجموع العاملين بالنادي، بخالص العزاء في وفاة الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي.





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وذكر النادي، في بيان اليوم: "كان لفقيد الوطن أيادي بيضاء خلال قيادته لوزارة الإنتاج الحربي من خلال إنجاز العديد من المشرعات القومية الكبرى و من بينها بناء و تشييد فرع نادى الاتحاد السكندرى بسموحة، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد فقيد مصر برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".





ونعى المهندس طارق السيد، رئيس النادى الاوليمبي، ببالغ الاسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





ولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



