عميد زراعة القاهرة: ٧٥٪؜ من امتحانات الفرق النهائية فيما تم تدريسه حتى ١٥ مارس الماضي

أعلن الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، لـ"صدى البلد" أن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية ستقام على فترة واحدة صباحًا من ١٠: ١٢ وتنطلق ١٨ يوليو الجاري موضحًا أن امتحانات جميع المواد ستكون بنظام البابل شيت.





وأضاف مصطفى أن الامتحان سيكون من ورقتين أحدهما نظري والثانية عملي، وسيكون ٧٥٪؜ من الامتحان النظري فيما تم تدريسه حتى ١٥ مارس الماضي، و٢٥٪؜ مما تم تدريسه إلكترونيًا.









وأعلن العميد في وقت سابق التزام إدارة الكلية بجميع التدابير الاحترازية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، وإدارة جامعة القاهرة خلال امتحانات الفرق النهائية التي تعقد في الفترة من ١٠ يوليو الجاري وتمتد إلى أغسطس القادم، بجميع كليات جامعة القاهرة.





موضحًا أن الجامعة وفرت مكينات وبوابات التعقيم الذاتي، لكل كلية ويتم ملؤها باستخدام المطهرات التي تنتجها الكلية، مؤكدًا أن امتلاك الكلية لمساحات واسعة يمكنها من تحقيق التباعد الاجتماعي، فمن ضمن القواعد التي أقرتها الكلية للتطبيق خلال الامتحانات هو التباعد لمسافة ٣ أمتار بين كل طالب، بالإضافة لتوفير عدد من الأطباء المتخصصين في الإجراءات الوقائية للإشراف على جميع الإجراءات، والتعامل مع الحالات الطارئة.