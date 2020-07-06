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لون البشرة مختلف.. محافظ الفيوم: تحليل DNA لطفل كان برفقة متسولة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:16 م
الطفل حمزة
الطفل حمزة
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هاني حسين
علق أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  على العثور على  الطفل "حمزة" رفقة إحدى السيدات المتسولات، بأن  اجهزة الأمن في المحافظة رصدت الطفل مع المتسولة.


وأضاف  الانصاري  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على  "القناة الاولى المصرية"، :"  الطفل عمره عام ونصف، ولون البشرة مختلف عن  باقي المجموعة المتحفظ عليها".


وتابع:"  تم إرسال فريق من مديرية الصحة لمتابعة حالة الطفل حمزة والتعرف على الإجراءات الطبية وتم نقله إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل dna".


وأكمل:"  الطفل تحت الرعاية في مستشفى الفيوم العام وفريق التمريض في المستشفى يرعاه".


ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية الشئون الصحية بتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة للطفل "حمزة" الذى عُثر عليه رفقة إحدى السيدات المتسولات، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بتدبير مكان لإقامة الطفل بإحدى الجمعيات لحين التوصل إلى أهليته. 


وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن توجيهات المحافظ جاءت استجابة سريعة لما تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مشكلة الطفل المختَطف "حمزة".
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