ندوة أونلاين.. مختبر السرديات يناقش أدب الرعب بين النقد وتجربة الكتابة



ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ، في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ندوة أونلاين بعنوان "أدب الرعب بين النقد وتجربة الكتابة".









يدير اللقاء الأديبة جيهان السيد، ويشرف عليه الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.









ويشارك في اللقاء كاتب أدب الرعب الأردني وائل الرداد، والناقدة الدكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية بآداب الإسكندرية ووكيل كلية الآداب لشئون المجتمع والبيئة.









وائل الرداد روائي ومترجم وسيناريست ورسام أردني الجنسية، فلسطيني الأصل، مولود ومقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، فاز في مسابقات أيام الشارقة المسرحية في التأليف المسرحي عن مسرحيات: "سقوط الملاك الأخير" "الرجل الذي قتل أبو زيد الهلالي"و"ديستوبيا".











فاز في مسابقات أنجال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لثقافة الطفل العربي عن قصة "دموع الجسد الصغير"، وله روايات "موت سريري" و"سأعطيك الحلوى شرط أن تموت" و"مذكرات الجرذان الغريقة" وغيرها.