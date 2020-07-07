AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ندوة أونلاين.. مختبر السرديات يناقش أدب الرعب بين النقد وتجربة الكتابة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ندوة أونلاين بعنوان "أدب الرعب بين النقد وتجربة الكتابة".


يدير اللقاء الأديبة جيهان السيد، ويشرف عليه الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.


ويشارك في اللقاء كاتب أدب الرعب الأردني وائل الرداد، والناقدة الدكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية بآداب الإسكندرية ووكيل كلية الآداب لشئون المجتمع والبيئة.


وائل الرداد روائي ومترجم وسيناريست ورسام أردني الجنسية، فلسطيني الأصل، مولود ومقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، فاز في مسابقات أيام الشارقة المسرحية في التأليف المسرحي عن مسرحيات: "سقوط الملاك الأخير" "الرجل الذي قتل أبو زيد الهلالي"و"ديستوبيا".


فاز في مسابقات أنجال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لثقافة الطفل العربي عن قصة "دموع الجسد الصغير"، وله روايات "موت سريري" و"سأعطيك الحلوى شرط أن تموت" و"مذكرات الجرذان الغريقة" وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020

الفانتازيا بين النقد والكتابة.. ندوة في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ترشيحاتنا

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

حدث ليلا.. حقيقة تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ.. وقف الزواج في الجزائر.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي أمام النيابة

لعشاق الأكل السوري.. طريقة عمل البرازق

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

أسباب البركة في البيوت.. 20 أمرا لا تغفل عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية