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سميرغطاس يكشف أسباب الموقف الفرنسي الرافض للتدخل التركي في ليبيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:15 م
ليبيا
ليبيا
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عادل نصار
كشف النائب سمير غطاس، أسباب الموقف الفرنسي تجاه رفض التدخل التركي في ليبيا المتسم بالوضوح مقارنة بدول أخرى، قائلا: "كون فرنسا من الدول الكبرى في الاتحاد التي لها مصالح تاريخية في ليبيا حيث كانت لها الوصاية على ولاية فزان في عقود سابقة بالاضافة لشركات بترول كبيرة  تعمل في الأراضي الليبية مثل "توتال" وغيرها مما يدفعها  للوقوف بجانب الجيش الوطني".
 
وكشف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية، الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، عن أن فرنسا قد عقدت  إجتماعًا الاسبوع المنقضي مع ما يسمى بدول الساحل الإفريقي  وعددها خمسة أعربت فيه  عن خشيتها من تمدد الإرهاب الذي ترعاه تركيا في الأراضي الليبية عبر الميليشيات خاصة مع وجود  معلومات استخباراتية فرنسية تؤكد سعي أردوغان لاستخدام هذه الميلشيات في تهديد مصالح فرنسا في تلك الدول الخمسة عبر نقل نشاطها خارج  ليبيا.

وأكد أن هذه الأسباب تجعل فرنسا  أكثر إحساسً وتيقظًا بخطورة الموقف  مشيرًا إلى نحو ثماني دول في الاتحاد الأوروبي دعمت موقف فرنسا  وطلبت بفتح تحقيق لتبيان مدى خرق تركيا للالتزامات مؤتمر برلين الماضي بشأن وقف إطلاق النار والتسوية مؤكدًا  أن رغم تضارب مواقف بعض الدول  مثل إيطاليا لمصالح تربطها بحكومة الوفاق لكن بشكل عام الاتحاد الأوروبي لديه ميل لوقف إطلاق النار وردع المغامرة التركية هناك ".

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