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حكيم المؤسسة العسكرية.. رئيس تحرير الجمهورية ينعى الفريق العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:16 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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حمزة شعيب
نعى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذى وافته المنية مساء اليوم الاثنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة  "ON"، "الفريق العصار كان له بصمة واضحة في كافة المواقع التى تولي مسئوليتها".

وتابع:"كان يقول لنا أن الإنجليز ظلوا في مصر خمسين عاما ولم يأثروا في الشعب المصري"، مشيرًا إلى أن الفريق العصار حكيم المؤسسة العسكرية وله العديد من المواقف الوطنية التى لا تنسي.

وذكر أن الفريق محمد العصار كان حالة وطنية وإنسانية ووطنية شديد الذكاء والترتيب والتنظيم، ويستحق التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتخليد ذكراه بتسمية اسم على أحد محاور القاهرة.
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