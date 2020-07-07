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تعليم

زراعة القاهرة: رقم جلوس الطالب بصورته الشخصية ومواعيد ومكان الامتحانات ويحصل عليه إلكترونيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إن عملية تصحيح أوراق إجابات طلاب الفرق النهائية ستتم إلكترونيًا، مؤكدًا أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الكلية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، هو تمكين الطلاب من الحصول على رقم الجلوس الخاص به عن طريق موقع الكلية.

 فيستطيع كل طالب الحصول على جدول المواعيد الخاص بالمواد المقيد بها، وصورته الشخصية على رقم الجلوس، وتوضيح موعد ومكان كل امتحان، وذلك للتخفيف على الطلاب وتوفير الوقت والجهد لمعرفة اللجان الخاصة بكل مادة.



وأضاف لـ"صدى البلد"، أن الكلية اتبعت نظام مختلف للتأكد من فهم طلاب سنوات النقل للأبحاث التي يقدمونها، وذلك عن طريق إعداد فيديو من دقيقة إلى دقيقتين، يعرض فيهم بشكل ملخص البحث الذي قدمه أو شارك فيه، بعد رفع البحث على موقع الكلية.


ووجهت جامعة القاهرة عدد من النصائح والإرشادات لطلاب الفرق النهائية، قبل انطلاق امتحاناتهم الأسبوع المقبل، وطالبت الجامعة الطلاب بالحرص على عدم الحضور إلى الجامعة في حال الشعور بأية أعراض تنفسية كالسعال أو آلام الحلق أو ضيق تنفس  أو الحمى، والتواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، وإحضار الكارنيه الجامعي للعام الدراسي الحالي، والالتزام بارتداء قناع الوجه عند الدخول إلى الجامعة، والدخول من بوابات التعقيم دون تدافع أو تزاحم، ومتابعة العلامات الإرشادية التي تشير إلى مقار لجان الامتحان.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف  مع الغير، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين باستمرار، وعدم التجمع قبل أو بعد الامتحان، وحظر تبادل الأقلام وغيرها من الأدوات المكتبية أو الشخصية، وأن يوقع الطالب في كشف الحضور والانصراف بقلمه الخاص، وإحضار احتياجاته الشخصية معه مثل مياه للشرب وغيرها، ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من أداء الامتحان.
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