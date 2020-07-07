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سيارات

نصيحة عصام غنايم| الطريقة السحرية لتنظيف الموتور في 10 دقائق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:32 ص
عصام غنايم
عصام غنايم
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منة الله عبد الحميد
تنظيف الموتور أو محرك السيارة من أهم الأشياء التي تحافظ على سيارتك لفترات طويلة، لأن تراكم الاتربة عليه وتركه يقصف عمر السيارة بصورة واضحة وتعرضها للتلف والتوقف. 


الحفاظ على نظافة محرك السيارة من وقت إلى آخر يمنع حدوث أي ضرر أو عطل بالسيارة، ويبقي أجزاء المحرك في حالة عمل جيدة؛ لتجنب درجات الحرارة العالية

لذلك يفدم عصام غنايم اليوتيوبر عصام غنايم صاحب قناة عشاق السيارات.. الطريقة الصحيحة لتنظيف موتور السيارة بخطوات سهلة وبسيطة. 


إزالة الأتربة المتراكمة من أوراق الشجر أو القاذورات العالقة. 

إيقاف محرك السيارة والتأكد من أنه بارد.


بواسطة فرشاة ناعمة وزجاجة من المياه بها صابون سائل يتم تنظيف الموتور. 

فرك البقع والأتربة العالقة في موتور بالسيارة. 

إزالة الشحوم بالمنظف الخاص بذلك. 

غسل الموتور بالمياه لإزالة الصابون السائل. 

يتم تجفيف موتور السيارة. 

احرص على تنظيف الموتور بصفة دورية لتجنب تلفه او عطله.  

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