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بين الناس

سعد من ذوى الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن إعادة فتح موقع إصدار كارت الخدمات المتكاملة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن سعد عبدالحليم حسن ابراهيم مقيم قرية هرية رزنة خلف النادي مركز الزقازيق محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن إعادة فتح الموقع الخاص باصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة .

ويقول فى رسالته : تم إغلاقه منذ مارس الماضى حتى يتثنى التسجيل لكل اصحاب الهمم والذين يبلغ عددهم 12 مليون علما بان هناك الكثير من الحالات المشابهة التى لم يتم اضدار الكارت لها.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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