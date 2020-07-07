أبرز تصريحات الفريق العصار قبل وفاته: هدفنا دعم الصناعة الوطنية.. وتطوير العنصر البشري على رأس أولوياتنا.. والسيسي عايز يطير بالبلد نحو التنمية

أهمية تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وعلاقة مصر بالدول في العديد من المجالات، ونبرز لكم أهم تصريحاته في الإعلام.

الإنتاج الحربي في تطوير مجال التدريب وعمل دورات لرؤساء الشركات و القطاعات في أفضل الأماكن علي المفاهيم الجديدة والحوكمة والمراجعة الداخلية، وتناول أيضا في الحديث عن

تطوير العنصر البشري على رأس أولوياتنا





قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على تطوير المنظومة بالكامل وعلى رأسها العنصر البشري، موضحا أنه من أهم الأولويات في منظومة التنمية.





وأضاف «العصار» ، أن الإنتاج الحربي عملت على تطوير مجال التدريب وعمل دورات لرؤساء الشركات او رؤساء القطاعات في أفضل الأماكن علي المفاهيم الجديدة والحوكمة والمراجعة الداخلية.





وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن الإنتاج الحربي لديها طاقات فائضة تستغل في خدمة المواطنين والمساهمة في المشروعات القومية والتنموية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة وتصنيع المنتجات الحربية.





وأوضح أن كل العاملين في الإنتاج الحربي يعلم جيدا ان رقم 1 هو إنتاج الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة في القوات المسلحة، ثم استغلال الفائض في المشروعات التنموية.





ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع كثير من المحافظات والوزارات والهيئات والجامعات وحصلوا علي ثقة الجميع، موجها التحية والشكر لكل العاملين بالانتاج الحربي متمنيا لهم النجاح والتقدم.



