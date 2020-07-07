أبرز تصريحات الفريق العصار قبل وفاته: هدفنا دعم الصناعة الوطنية.. وتطوير العنصر البشري على رأس أولوياتنا.. والسيسي عايز يطير بالبلد نحو التنمية

توفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض، وعقب أيام من منحه رتبة فريق.
وكان الفريق محمد العصار أجرى بعض اللقاءات والمداخلات التلفزيونية ليكشف من خلالها دور وزارة الإنتاج الحربي البارز في المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، فضلا عن تلبية احتياجات القوات المسلحة التي تعد مهمتهم الأساسية، بإنتاج الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة في القوات المسلحة، كما تحدث عن أهمية تطوير العنصر البشري في منظومة التنمية.
وكشف "العصار" عن عمل الإنتاج الحربي في تطوير مجال التدريب وعمل دورات لرؤساء الشركات و القطاعات في أفضل الأماكن علي المفاهيم الجديدة والحوكمة والمراجعة الداخلية، وتناول أيضا في الحديث عن إنتاج الأتوبيس الكهربائي، وأهمية تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وعلاقة مصر بالدول في العديد من المجالات، ونبرز لكم أهم تصريحاته في الإعلام.
تطوير العنصر البشري على رأس أولوياتنا
قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على تطوير المنظومة بالكامل وعلى رأسها العنصر البشري، موضحا أنه من أهم الأولويات في منظومة التنمية.
وأضاف «العصار» ، أن الإنتاج الحربي عملت على تطوير مجال التدريب وعمل دورات لرؤساء الشركات او رؤساء القطاعات في أفضل الأماكن علي المفاهيم الجديدة والحوكمة والمراجعة الداخلية.
وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن الإنتاج الحربي لديها طاقات فائضة تستغل في خدمة المواطنين والمساهمة في المشروعات القومية والتنموية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة وتصنيع المنتجات الحربية.
وأوضح أن كل العاملين في الإنتاج الحربي يعلم جيدا ان رقم 1 هو إنتاج الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة في القوات المسلحة، ثم استغلال الفائض في المشروعات التنموية.
ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع كثير من المحافظات والوزارات والهيئات والجامعات وحصلوا علي ثقة الجميع، موجها التحية والشكر لكل العاملين بالانتاج الحربي متمنيا لهم النجاح والتقدم.
مصنع 300 الحربي يضاهي أحدث المصانع الخاصة بالأسلحة في العالم
قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن مصنع 300 الحربي يضاهي أحدث المصانع الخاصة بالأسلحة في العالم، موضحا أن مصنع 300 الحربي ينتج الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها.
وأضاف «العصار»، أن مصنع 300 الحربي مقام على مساحة كبيرة 371 فدانا به 147 مبنى، فضلا عن الورش والمصانع المنتجة وهي على أحدث مصانع العالم.
وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن العلاقات مع الدول جيدة جدا، وهناك تعاون مشترك مع الجانب الألماني لإنشاء خط إنتاج ذخيرة يعمل بالثورة الصناعية الرابعة ويعمل بشكل ألي بتكنولوجيا جديدة 100%، وهذا سبق في جمهورية مصر العربية .
وأوضح أن هناك توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل الجهد في سبيل تطوير الصناعات الدفاعية في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي والسماع للمقترحات والتصديق الخطط المقدمه.
ونوه إلى أن هناك أعمالا للتطوير في كل المصانع والمنتجات واضافة منتجات وخطوط إنتاج جديدة، لافتا إلى أن هناك نتائج طيبة وإحداث نهضة صناعية حقيقية وإنجازات في الوزارة وهي احد قصص النجاحات المصرية على الأرض.
تحت شعار صنع في مصر.. العصار: هدفنا دعم الصناعة الوطنية
كشف الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تخريج أول دفعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وهي أول دفعة هذا العام، بينها تخصصات كثيرة تهم الدولة المصرية على رأسها الهندسة الكيماوية وتخصص الكهرباء والميكانيكا.
وقال "العصار" إن الأكاديمية وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات مع كثير من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هناك مخططا لتوأمة مع جامعات أجنبية بعد تخريج أول دفعة.
وأشار إلى أن المعهد التكنولوجى المتكامل التابع لوزارة الإنتاج الحربى، يضم مكتب لمتابعة الخريجين، ومسئوليته متابعتهم حتى يحصلوا على فرصة عمل مناسبة، وكذلك الطلاب يعملون تحت شعار " صنع فى مصر" لأن ذلك هو الأساس فى مدارس الإنتاج الحربى دعما للصناعة الوطنية.
خريجو المدرسة التكنولوجية سيعملون في مصانع الإنتاج الحربي
تحدث العصار، عن المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدا أنها تعمل وفق أطر محددة مجارية للتطوير التكنولوجي في المراحل التعليمية من خلال إستخدام التابلت.
وتابع أنه يتم تدريس كافة المواد بالمدارس التكنولوجية باللغة الإنجليزية، ونقبل 60 طالبا سنويا، لافتا إلى أنه يتم إختيار أفضل المدرسين لرفع قدرات الطلاب بالمدارس التكنولوجية.
ونوه إلى أن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.
مفيش واسطة.. العصار يوضح معيار القبول في المدارس التكنولوجية
تحدث العصار، عن المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للوزارة، مؤكدا أنها تعمل وفق أطر محددة مجارية للتطوير التكنولوجي في المراحل التعليمية من خلال إستخدام التابلت.
وقال وزير الإنتاج الحربي إن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.
فكرة إنشاء المدارس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد واسطة في القبول بالمدارس
ونفى العصار ما يتردد عن دخول المدارس التكنولوجية بالواسطة، مشددا على أن فكرة إنشاء المدارس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد واسطة في القبول بالمدارس.
وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن أهم ما يؤهل الطلاب لدخول المدارس التكنولوجية بالإنتاج الحربي، النجاح في الاختبارات الشفوية والتحريري، فضلا عن السمات الشخصية والتي لها دور كبير في تحديد الطلاب المرشح للالتحاق بالمدرسة.
العصار يعلن عن إنتاج الأتوبيس الكهربائي بمصر في هذا الموعد
قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة صينية لتصنيع أتوبيسات كهربائية.
وأضاف محمد العصار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نعمل حاليا على إنشاء مبنى المصنع، وسيتم إنتاج الأتوبيسات الكهربائية مع شركة صينية".
وأكد محمد العصار "لن نطرح سيارات كهرباء إلى الشارع إلا بعد تغطية شبكة من الشواحن، كما سيتم إنشاء الأتوبيس الكهربائي، وسيبدأ إنتاجه قريبا".
وأكمل محمد العصار، حديثه "لدينا 20 شركة في الإنتاج الحربي، ونقوم بتصنيع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة".
وأوضح أن "الأولوية الأولى لدينا تلبية احتياجات القوات المسلحة وفي حال توافر فائض نصدر للخارج ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر والأسلحة والبنادق والرشاشات في مصانعنا بإمكانات محلية".
الرئيس السيسي عايز يطير بالدولة المصرية نحو التنمية والتقدم
قال الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن هدف وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية.
وأضاف العصار:" الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشوف إنجاز بيكون عايز أكتر من كده ويرغب في أن يطير بالدولة المصرية نحو التقدم والتنمية في كافة المجالات".
وتابع محمد العصار:" لم يعين واحد في وزارة الإنتاج الحربي بالواسطة إطلاقا، وأطلقنا برامج تدريب كثيرة في وزارة الإنتاج الحربي على مفاهيم جيدية قائمة على الحوكمة والمراجعة الداخلية".
وأكمل:" لدينا 20 شركة في الإنتاج الحربي ونقوم بتصنيع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة". وتابع :"الرئيس السيسي افتتح مصنع 300 الحربي ومصانع حربية "، مضيفا:" نصنع دبابات القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي وهناك عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة تم إنشاؤها بالكامل داخل مصانع الإنتاج الحربي".
وأكمل وزير الإنتاج الحربي:" الأولوية لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية وفي حال توافر فائض نصدر للخارج ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر و الأسلحة والبنادق والرشاشات يتم تصنيعها في مصانعنا بإمكانات مصرية".
يكشف مميزات المدرعة سينا 200
قال الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن المدرعة سينا 200 تم تنفيذها بأيد وعقول مصرية 100%، وتضاهي مثيلتها في العالم وتمتاز بالمرونة والسرعة.
وأضاف "العصار"، "لأول مرة يتم إنشاء لودر مصري في مصانعنا، ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتجربتها".
الأولوية الأولى لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة
ولفت ، إلى أن "الرئيس السيسي افتتح مصنع 300 الحربي ومصانع حربية"، مضيفًا "نصنع دبابات القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي وهناك عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة تم إنشاؤها بالكامل داخل مصانع الانتاج الحربي".
وأوضح أن "الأولوية الأولى لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة، وفي حال توافر فائض نصدر إلى الخارج، ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر والأسلحة والبنادق والرشاشات في مصانعنا بإمكانات محلية".