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بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

شنت الممثله رانيا يوسف  هجومًا حادًا على الداعية عبد الله رشدي، بسبب تصريحاته الأخيرة حول أسباب التحرش التي قال إن بعضها يرجع لملابس المرأة.

وتصدرت الممثله رانيا يوسف  تريند مؤشر موقع جوجل، بعدما قامت بنشر عدد من المحادثات لعدد من الأشخاص الذين قاموا بسبها بألفاظ خارجه بعد هجومها على المتحرشين ومطالبتها بقانون رادع يكفل حق المرأه.

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ونشرت الممثله رانيا يوسف  صور لحسابات هؤلاء الأشخاص وعلقت عليها قائلة "‏#متخافيش #افضحي_متحرش".

و ننشر لكم مجموعه من الصور  الممثله رانيا يوسف التى عرضتها للانتقاد فى الفترة الاخيرة .


وشاركت رانيا يوسف مؤخرا في مسلسل  "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.


المسلسل بطولة غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصى، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا

بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات
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