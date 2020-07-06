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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا: شخص يدخل مسجدا بالحذاء ويعتدي على المصلين بالشومة.. أحمد الفيشاوي: كسبت أهم قضية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


أعلن الفنان أحمد الفيشاوى أنه كسب أهم قضية أمام طليقته هند الحناوى ونشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " . 


نعى رجل الاعمال نجيب ساويرس الفريق محمد العصار ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر .


تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لشخص يدخل مسجدا بالحذاء وذلك في منطقة غير معروفة.


نعت الفنانة فيفى عبده  الفريق محمد سعيد العصار ونشرت صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انسجرام ".
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