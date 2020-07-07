ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 50%.. موازنة البرلمان تطالب الحكومة بخطة لتطبيقها.. والمالية: ندرس تأجيل مصروفات الدورات التدريبية والمؤتمرات

خطة النواب تؤكد ضرورة استكمال مصفوفة البرامج

موازنة البرلمان ترسل خطاب للحكومة بشأن معايير ترشيد الإنفاق

وكيل وزارة المالية: رئيس الوزارء وجه برشيد الإنفاق وفق توجيهات مجلس النواب

المالية: مشروع قرار لتأجيل مصروفات الدورات التدريبية والمؤتمرات والسفرياتِ











عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا لها، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق تقرير الموازنة عن موازنة السنة المالية 2020/2021، طبقا لنظام البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء"، بحضور النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتي المالية والتخطيط.





وفى بداية الاجتماع، وجهت النائبة سيلفيا نبيل التحية للعاملين على موازنة البرامج والأداء بالوزارات على الجهد المبذول وسط جائحة كورونا، والوصول لمصفوفة برامج ونسبة جيدة في تنفيذ موازنة البرامج والأداء.







وأكدت "نبيل" أن الأمر الأهم في الوقت الحالي، هو استكمال ما تم في موازنة البرامج والأداء، والارتقاء بمستوى التنفيذ، وعلاج أي ثغرات موجودة.







- خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي ٢٠/٢١ في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.





من 20 إلى 50٪ من المصروفات.







واتفقت اللجنة على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء تطلب فيه المعايير والضوابط لوضع الأولويات وترشيد الإنفاق حسب قرار مجلس الوزراء، وأيضا إرسال أسماء الجهات التي لم تنته من تعديلات مصفوفة البرامج وأنها حتى الآن لم تبدي التعاون المطلوب لتفيذ البرامج والأداء، وضرورة استعجال تعاونهم مع وزارة المالية، خاصة أن السنة المالية قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على الانتهاء في مدة أقصاها 29 يوليو الجاري.





وقالت: "هيبقى عندنا انخفاض في الإيرادات بشدة ومنقدرش نشتغل عادي، ويجب وضع خطة واضحة بالأولويات حتى لا نتفاجأ بمشاكل في الربع الثاني أو الثالث للعام المالي".





وفي السياق، أكدت "نبيل" ضرورة استكمال مصفوفة البرامج ورفعها على منظومة gfmis خلال الربع الأول من هذا العام.







وأوضح محمد السبكي، وكيل أول وزارة المالية، أن الوزارة أرسلت نموذج الختامي للعام المالي 19/20 لجميع الوزارات والهيئات بتاريخ 5/7 مرفق معه أسطوانة بالنموذج على أن يتم تسليمها للمالية في موعد أقصاه 31 / 7.









وأكدت "نبيل" ضرورة استكمال مصفوفة البرامج ورفعها على منظومة gfmis خلال الربع الأول من هذا العام.















وَأكدت "نبيل" أن مؤشرات قياس الأداء بها مشكلة في الجودة على مستوى الدولة، وأنه يجب وضع خطة للارتقاء بمؤشرات قياس الأداء، لأن هناك مشكلة في المستويات المختلفة لمؤشرات قياس الأداء.













وأكد محمد السبكي، وكيل أول وزارة المالية، أن الوزارة تتابع مع الجهات التي تستكمل وهي "وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة والاسكان والهيئة الوطنية للإعلام"، مؤكدا أن الوزارة خاطبت الوزراء المعنيين. كما أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، ضرورة استكمال مصفوفة البرامج ورفعها على منظومة gfmis خلال الربع الأول من هذا العام.وأكد محمد السبكي، وكيل أول وزارة المالية، أن الوزارة تتابع مع الجهات التي تستكمل وهي "وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة والاسكان والهيئة الوطنية للإعلام"، مؤكدا أن الوزارة خاطبت الوزراء المعنيين.







وتساءلت سيلفيا نبيل عن وجود خطة حالية لتحديد الأولويات، لتحقيق قرار مجلس الوزراء وتحقيق ترشيد الإنفاق بنسبة من 20 إلى 50٪ من المصروفات.





واتفقت اللجنة على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء تطلب فيه المعايير والضوابط لوضع الأولويات وترشيد الانفاق حسب قرار مجلس الوزراء، وأيضا إرسال أسماء الجهات التي لم تنته من تعديلات مصفوفة البرامج، وأنها حتى الآن لم تبد التعاون المطلوب لتفيذ البرامج والأداء، وضرورة استعجال تعاونهم مع وزارة المالية ، خاصة أن السنة المالية قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على الانتهاء في مدة أقصاها 29 يوليو الجاري.





وقال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إنه كانت هناك توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وإعادة تحديد الأولويات بناءً على توصيات مجلس النواب.





وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن هناك مشروع قرار في المالية يتناول كل أبواب الموازنة العامة للدولة لتحديد آلية الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات.





وأوضح أن وزارة التخطيط مسئولة عن الباب السادس، وتم إرسال توجيهات عامة للوزارات بتجميد بعض البنود في المشروعات الجديدة فقط.

وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة المشروعات الجديدة ومدى أولوية البدء فيها في ظل جائحة كورونا، وعن المسئول عن تحديد المعايير الخاصة بتحديد أولويات الدولة، في ظل أزمة كورونا.





وتابعت: "هيبقى عندنا انخفاض في الإيرادات بشدة ومنقدرش نشتغل عادي، ويجب وضع خطة واضحة بالأولويات حتى لا نتفاجأ بمشاكل في الربع الثاني أو الثالث للعام المالي".





وأكد محمد السبكي، وكيل أول وزارة المالية أن هناك مشروع قرار سيتضمن بعض الإجراءات منها تأجيل المصروفات الخاصة بالدورات التدريبية والمؤتمرات وأيضا السفريات، لمدة 6 أشهر لحين النظر في أي تحسنات في جائحة كورونا، وأن قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر سيشمل كل البنود والخفض المتوقع في الإيرادات والمصروفات.



من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ما عرضه ممثلا وزارتي المالية والتخطيط يؤكد أن الحكومة تعمل في الموازنة بأريحية طبيعية، رغم وجود مشكلة في الإيرادات، وبالتالي يمكن أن نجد مشكلة كبيرة جدا في الربع الثاني من الموازنة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تسمع اللجنك كلمة محددة في بند معين بالترشيد.





وأضاف: "الهدف من الموضوع إني ملاقيش إن كورونا مكملة وبعد 3 شهور يحصل مشكلة عندي في الإنفاق، ويجب وضع خطة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والحكومة معندهاش رد واضح للنقطة دي، ونحتاج رد واضح".



وفي السياق، قال الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار اللجنة، إنه يجب وضع أولويات واضحة لأن كل الموارد تأثرت، وهذه الأولويات يجب أن تضعها الوزارات المعنية، وتقوم بترتيب أولوياتها وترتيب أولويات برامجها، وبالتالي يتم التخفيض بناءا على الأولويات التي حددتها الوزارة.





وأكد عبد المجيد أنه يجب أن يكون هناك ضوابط حاكمة بنسبة تخفيض مقسمة على أرباع الموازنة، لافتا إلى أن هناك وزارات من الممكن ألا يكون فيها تخفيض ولكن إعادة تخصيص في البرامج، حتى في وزارة الصحة نفسها.





كما أكد أهمية توصية اللجنة بوحود لجنة إدارة أزمة من المالية والتخطيط والوزراء والبرلمان تدير الأزمة وتضع الضوابط.

وأوضحت أن الاجتماع سيتناول 4 موضوعات رئيسية هي والتوصيات الأخرى فيما يخص المواضيع الآتية:- إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة GFMIS- استكمال مصفوفة البرامج- إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المالي ١٩/٢٠- الارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الاداء بموازنة البرامج والاداءوتساءلت سيلفيا نبيل عن وجود خطة حالية لتحديد الأولويات، لتحقيق قرار مجلس الوزراء وتحقيق ترشيد الإنفاق بنسبةكما تساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة المشروعات الجديدة ومدي أولوية البدء فيها في ظل جائحة كورونا، وعن المسئول عن تحديد المعايير الخاصة بتحديد أولويات الدولة، في ظل أزمة كورونا.وطالبت بأن يتضمن النموذج الخاص بالختامي أرباع الموازنة كاملة على أن تتسلمه من المالية وبالنسبة لمؤشرات قياس الأداء ستتسلمها اللجنة من التخطيط.