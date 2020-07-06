107 أعوام .. مدير مستشفى مطاي: أكبر معمرة في مصر تتعافى من كورونا..فيديو

قال الدكتور أشرف يعقوب مدير مستشفى مطاوي ، إن السيدة نبوية المصابة بفيروس كورونا وصلت المستشفى يوم 25/6 وتبلغ من السن 107 عام وكانت حالتها حرجة كما انها تحولت من مستشفى العدوي .





وأضاف أشرف يعقوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الهدف من نقلها الي مستشفي مطاي هو الحفاظ علي استقرار حالتها من خلال تقديم مستوي اعلي في الخدمة .





أشرف يعقوب ،: أننا قمنا بتوفير جميع الخدمات التي تحتاج اليها واكد ان المستشفي به جميع الامكانيات اللازمة لعلاج حالات فيروس كورونا وأوضحاللازمة





وتابع : أنه عند وصولها كانت نسبة الاكسجين لديها اقل من 70% وبعد ذلك في اليوم التالي بدأت حالتها الصحية تتحسن .









واستكمل : أن السيدة نبوية تعتبر ثاني حالة تأتي إلي مستشفي مطاي وتم تحسن حالتها واكد ان الحالة الأولى جاءت إلى المستشفي ونسبة الاكسجين لديها 65% .