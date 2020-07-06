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توك شو

107 أعوام .. مدير مستشفى مطاي: أكبر معمرة في مصر تتعافى من كورونا..فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:59 م
الحاجة نبوية
الحاجة نبوية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف يعقوب مدير مستشفى مطاوي ، إن السيدة نبوية المصابة بفيروس كورونا وصلت المستشفى يوم 25/6 وتبلغ من السن 107 عام وكانت حالتها حرجة كما انها تحولت من مستشفى العدوي .

وأضاف أشرف يعقوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الهدف من نقلها الي مستشفي مطاي هو الحفاظ علي استقرار حالتها من خلال تقديم مستوي اعلي في الخدمة .

وأوضح أشرف يعقوب ،: أننا قمنا بتوفير جميع الخدمات التي تحتاج اليها واكد ان المستشفي به جميع الامكانيات اللازمة لعلاج حالات فيروس كورونا .

وتابع : أنه عند وصولها كانت نسبة الاكسجين لديها اقل من 70% وبعد ذلك في اليوم التالي بدأت حالتها الصحية تتحسن .


واستكمل : أن السيدة نبوية تعتبر ثاني حالة تأتي إلي مستشفي مطاي وتم تحسن حالتها واكد ان الحالة الأولى جاءت إلى المستشفي ونسبة الاكسجين لديها 65%  .
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