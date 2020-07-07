AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فودة: جنوب سيناء أقل المحافظات إصابة بكورونا.. والرحلات السياحية تواصل التوافد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:17 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
.ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  أن جنوب سيناء  أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا علي مستوى العالم؛  مشيرا إلي توافد الرحلات  رحلات السياحة الخارجية  علي مطار شرم الشيخ الدولي .


جاء ذلك خلال  لقائه  مع المهندس مصطفي مدبولي  رئيس  الوزراء خلال مجلس المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، حيث استعرض محافظ جنوب سيناء  موقف توافد السياحة الخارجية الوافدة على شرم الشيخ وباقى مدن المحافظة حيث تم استقبال 7 طائرات من 5 جنسيات مختلفة خلال 5 أيام ، تُقلّ 1295 سائحا، وان عدد المنشآت التي استوفت كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية وصل الى 108 منشآت فندقية بعدد من مدن المحافظة.

و اشار المحافظ الى بدء  اعمال السفاري البحرية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لافتا الى ان جنوب سيناء من اقل المحافظات في اعداد مصابي كورونا  علي مستوي العالم

واضاف المحافظ انة تم ادراج موقف الطرق التي اضيرت خلال السيول في فبراير الماضي بمدن ابورديس وابوزنيمة في اعمال موازنه المالية للعام الجاري

ونوه فودة الى ان المحافظة استطاعت استرداد شاطي بمساحه 14000 م2 وسنتر تجاري بمساحه 6000م2 بالاضافه الي فندق بمدينه طور سيناء يصل ثمنه الي 500 مليون جنيه وسيتم طرحه او تشغيله من قبل المحافظة.

شاركت فى اللقاء المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة .

اقرا ايضا : 
Advertisements

ترشيحاتنا

خبراء بالأمم المتحدة: توقعات بانتشار 5 أمراض وبائية بعد كورونا

"عباد الله المُخلَصين" .. من هم وما أبرز صفاتهم؟

أساطير الكرة المصرية.. البدري يختار أفضل 11 لاعبا في مسيرته التدريبية

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

دعاء الوضوء من 6 كلمات.. ردده عند الاستنشاق فلا تحرم من الجنة ونعيمها

النائب العام: حبس أحمد بسام زكي لاتهامه بمحاولة مواقعة فتاتين بغير رضاهما

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

ولاية جورجيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ وتنشر الحرس الوطني

لماذا تحرم المشاركة بالربح الثابت بين الأشخاص وتجوز للبنوك؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

دعاء الوضوء من 6 كلمات.. ردده عند الاستنشاق فلا تحرم من الجنة ونعيمها

ما بين التجديد والإنشاءات.. تعرف على مفاجآت نادي الزمالك للجماهير

شاهد .. شخص يدخل مسجدا بالحذاء ويعتدي على المتواجدين بالشومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف