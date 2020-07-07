فودة: جنوب سيناء أقل المحافظات إصابة بكورونا.. والرحلات السياحية تواصل التوافد









جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، حيث استعرض محافظ جنوب سيناء موقف توافد السياحة الخارجية الوافدة على شرم الشيخ وباقى مدن المحافظة حيث تم استقبال 7 طائرات من 5 جنسيات مختلفة خلال 5 أيام ، تُقلّ 1295 سائحا، وان عدد المنشآت التي استوفت كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية وصل الى 108 منشآت فندقية بعدد من مدن المحافظة.





و اشار المحافظ الى بدء اعمال السفاري البحرية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لافتا الى ان جنوب سيناء من اقل المحافظات في اعداد مصابي كورونا علي مستوي العالم





واضاف المحافظ انة تم ادراج موقف الطرق التي اضيرت خلال السيول في فبراير الماضي بمدن ابورديس وابوزنيمة في اعمال موازنه المالية للعام الجاري





ونوه فودة الى ان المحافظة استطاعت استرداد شاطي بمساحه 14000 م2 وسنتر تجاري بمساحه 6000م2 بالاضافه الي فندق بمدينه طور سيناء يصل ثمنه الي 500 مليون جنيه وسيتم طرحه او تشغيله من قبل المحافظة.





شاركت فى اللقاء المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة .





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