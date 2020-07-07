"ادرس في مصر" توفر تدريبا دوليا لمساعدة الخريجين وتوجيههم لسوق العمل.. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعاون جديد مع شركة سيسكو العالمية بالتعاون مع مبادرة #ادرس_في_مصر التدريب الدولى "مجاني" شهادة حصرية ومتميزة في مجال أمن المعلومات لمساعدة الطلاب والخريجين في توجيههم لسوق العمل من خلال شهادة Technology Security Literacy.
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وتضم برنامجين هما:
1-Introduction to Cybersecurity certificate:-
2-Cyber Security essential:- https://www.facebook.com/1756219098029457/posts/2630116087306416
ووجهت المهتمين ممن يريدون التعرف بشكل اكبر بملئ ال application، وهو ايميل من يوم 17\18-7 فيه تفاصيل الكورس المجاني:
وأوضحت أنه من الممكن مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات عبر الرابط التالي:
لو لسه عندك اي استفسار ابعتلنا على صفحات التواصل الاجتماعي Study in Egypt
او كلمنا على 19064
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