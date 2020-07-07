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تعليم

"ادرس في مصر" توفر تدريبا دوليا لمساعدة الخريجين وتوجيههم لسوق العمل.. عبر هذا الرابط

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:48 ص
ادرس في مصر
ادرس في مصر
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعاون جديد مع شركة سيسكو العالمية  بالتعاون مع مبادرة #ادرس_في_مصر التدريب الدولى "مجاني" شهادة حصرية ومتميزة في مجال أمن المعلومات لمساعدة الطلاب  والخريجين  في توجيههم لسوق العمل من خلال شهادة Technology Security Literacy.

وتضم برنامجين هما:

1-Introduction to Cybersecurity certificate:- 



ووجهت المهتمين ممن يريدون التعرف بشكل اكبر بملئ ال application، وهو ايميل من يوم 17\18-7 فيه تفاصيل الكورس المجاني:


وأوضحت أنه من الممكن مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات عبر الرابط التالي:

لو لسه عندك اي استفسار ابعتلنا على صفحات التواصل الاجتماعي Study in Egypt
او كلمنا على 19064

#StudyinEgyptxCisco #cisco #ciscoegypt #StudyinEgypt #apply_now #cyberscurtity
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