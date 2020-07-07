شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات ستورى "إنستجرام".





وظهرت الفنانة هنا الزاهد فى الفيديو مستاءة من أحد سائقى عربيات النقل، بعد تعرضها للمضايقة والتحرش من أحد السائقين وأصدقائه وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.





الفنانة هنا الزاهد ، على الفيديو قائلة: "هربوا وانا بصورهم". وعلقت





وظهرت الفنانة هنا الزاهد ، بتوب أسود بسيط وبدون مكياج وتركت شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها . أسودالكيرليكتفيها





و أثير الجدل خلال الأيام الماضية بعد توجيه اتهامات من نحو 150 فتاة، لطالب قيل إنه درس في الجامعة الأمريكية، بالتحرش والاغتصاب والابتزاز والتهديد، الأمر الذي دعا المجلس القومي للمرأة للتحرك، وتقدمت إحدى الفتيات ببلاغ رسمي بالفعل.